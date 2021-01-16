Fas Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı 34 ölüm gerçekleşti, 1291 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamaya göre, ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 888'e yükselirken, vaka sayısı da 457 bin 625'e çıktı. Hastalığa yakalananlardan sağlığına kavuşanların sayısı da 432 bin 576 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 170 kişinin enfekte olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, vefat sayısının 5 bin 528'e, vakaların 175 bin 65'e, iyileşenlerin ise 125 bin 635'e ulaştığı bildirildi.