Pakistan'ın Karaçi kentinden dün Kuala Lumpur Havalimanına inen ve buradan İslamabad'a sefer yapmak üzere kalkışa hazırlanan Boeing-777 yolcu uçağı, Malezya makamlarının emriyle kalkışına izin verilmedi.

PIA'dan Malezya'ya tepki

Uçağın durdurulmasının, firmanın bir başka şirket ile yaşadığı yasal anlaşmazlıktan kaynaklandığını aktaran PIA, Malezya'nın kararının tek taraflı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Pakistan basınındaki haberlerde ise yolcu uçağının, PIA'nın uçakları kiraladığı Vietnamlı bir firmaya kira ödemesini yapmamasından ötürü durdurulduğu öne sürüldü.

Yolcular ve kabin ekibi karantina merkezine götürüldü

Uçağın durdurulmasının ardından bir süre mahsur kalan yolcular ve kabin ekibinin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tehlikesine karşı karantina merkezine götürüldüğü açıklandı.

Pakistan Dışişleri: Konuyla ilgili yakın temastayız

Olayın ardından açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Chaudhri, Malezya'daki büyükelçiliğin konuya ilişkin ilgili makamlarla yakın temasta olduğunu vurguladı.

Malezya hükümetinden ise uçağın durdurulmasına dair bir açıklama yapılmadı.