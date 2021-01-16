Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gine'de hükümet istifa etti
[Harita: TRT Haber]
Gine'de Başbakan Ibrahima Kassory Fofana, hükümetin istifasını sundu.
Gine Cumhurbaşkanlığı, hükümetin istifasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, 2018'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Fofana'nın hükümetin istifasını sunduğu ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin istifayı kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, yeni hükümetin en kısa sürede oluşturulacağı belirtildi.
Gine'de Mart 2020'de milletvekili, Ekim 2020'de de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Conde, ekimdeki seçimlerle 3'üncü dönemine seçilmişti.
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