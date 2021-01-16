Gine Cumhurbaşkanlığı, hükümetin istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 2018'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Fofana'nın hükümetin istifasını sunduğu ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin istifayı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni hükümetin en kısa sürede oluşturulacağı belirtildi.

Gine'de Mart 2020'de milletvekili, Ekim 2020'de de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Conde, ekimdeki seçimlerle 3'üncü dönemine seçilmişti.