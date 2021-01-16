Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı planlarını açıklayan Joe Biden, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının sayısını artırmak istediğini belirtti.

Biden, ABD'de aşılama sürecinin şimdiye kadar 'tam bir başarısızlık' olduğunu ifade etti.

Aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi ve daha fazla Amerikalının aşıya erişimi için ABD Kongresinden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini söyledi.

Aşının ücretsiz olacağını belirten Biden, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon Amerikalının aşılanması taahhüdü verdi.