Fransız ordusu tarafından Boulikessi bölgesinde 9 Ocak'ta, terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir gruba saldırı düzenlendiği açıklandı.

Saldırıda, 15 teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Mali'de, Fransa'nın Barkhane operasyonu kapsamında, aralık sonundan ocak başına kadar 5 asker hayatını kaybetmişti.

Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de 2013'ten bu yana devam eden ve 5 bin 100 askerin görev aldığı Barkhane operasyonunda toplamda 50 asker yaşamını yitirdi.