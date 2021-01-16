Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Keşmir Farkındalık Forumu: Türkiye'nin Keşmir duruşu cesurca
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Keşmir meselesindeki duruşu dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları için 'cesur ve gerçekçi' denildi.
Açıklamayı Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Gulam Nabi Fai yaptı.
Yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan’ı ziyaretine işaret edildi.
Çavuşoğlu'nun,"Keşmir meselesinde çözüm BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak belirlenmeli" değerlendirmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.
Çavuşoğlu'nun değerlendirmeleri için "cesur ve gerçekçi" vurgusu yapılan açıkalmada, "Türk hükümetine şükranlarımızı ifade etmek isteriz" denildi.
Etiketler: Cammu Keşmir Mevlüt Çavuşoğlu Güvenlik Konseyi
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