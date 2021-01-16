Açıklamayı Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Gulam Nabi Fai yaptı.

Yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan’ı ziyaretine işaret edildi.

Çavuşoğlu'nun,"Keşmir meselesinde çözüm BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak belirlenmeli" değerlendirmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Çavuşoğlu'nun değerlendirmeleri için "cesur ve gerçekçi" vurgusu yapılan açıkalmada, "Türk hükümetine şükranlarımızı ifade etmek isteriz" denildi.