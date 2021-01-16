Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa'ya aşı tedarikini geçici azaltma kararı
[Fotoğraf: Reuters]
Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının üretimini artırmak için yeni bir karar aldı. İmalatta ölçeklendirme yapılacağı açıklandı. Bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağı belirtildi.
Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklama yapıldı.
2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.
Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Avrupa'ya aşı tedariki azaltılacak
Ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.
Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı açıklandı.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Biontech Koronavirüs Aşısı
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