Çin'in başkenti Pekin'de yeni yılın ilk haftası başlayan aşı programı devam ediyor.

Geçici olarak aşı merkezine dönüştürülmüş sanat merkezinde tüm süreçler dikkatle uygulanıyor.

Aşı programında öncelik ise, riskli meslek gruplarında çalışanlar.

Sağlık görevlileri, toplu taşıma ve diğer kamusal alanlarda çalışanlar aşı olmaya başladı. Aşı yapılanlarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.

Yine de aşı merkezinin önünde herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı ambulans bekliyor.

Çin'de acil kullanım onayı alan üç aşı bulunuyor. Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin aşıları halka yönelik iken, Cansino şirketinin aşısı Çin ordusuna uygulanıyor.

Ülkede riskli grupların aşılanması Şubat başına kadar devam edecek. Şubat ortasından itibaren aşı programı halkın geneline yayılacak.

Yıl sonuna kadar da ülkede bir milyar kişiye koronavirüs aşısının yapılması hedefleniyor.

