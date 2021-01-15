Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dün Wuhan'a gelen söz konusu 13 kişilik heyetle ilgili basına açıklama yaptı.

DSÖ uzmanlarının Wuhan'da kaldıkları otelde karantinada olduğunu söyleyen Cao, araştırmacıların COVID-19'un kökenlerini araştırırken Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini dile getirdi.

Cao, salgın önleme konusundaki düzenlemelere kesinlikle uyacaklarını, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını söyledi.

Heyet, 14 gün karantinada kalacak

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacak.

DSÖ heyeti, geçen hafta Çin'e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Koronavirüs ilk kez Wuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

COVID-19 salgını, ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde gıda pazarında ortaya çıkmıştı.

Virüsün, ”kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı" olarak DSÖ'ye bildirilmesiyle dünya haberdar olmuştu.

İlk hasta 17 Kasım'da hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.