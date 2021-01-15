Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılmasının ardından ilk kez tarihi Şuşa şehrine gitti.

Aliyev’e eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva da eşlik etti.

Mihriban Aliyeva yolculuk boyunca yaşananları cep telefonu ile kaydetti, sosyal medya hesabından paylaştı.

İlham Aliyev, “Bakın gün de çıktı. Güneş bizi selamlıyor. Yolumuzu ışıklandırıyor. Biz gidiyoruz, Şuşa’ya, azad edilmiş Şuşa’ya

Azad edilmiş topraklara geçiyoruz. Azerbaycan ordusu bu istikametten hücum ederek düşmanı kova kova topraklarımızdan çıkarttı“ dedi.

İlham Aliyev, Şuşa’da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev ve ailesi bölgede görev yapan Azerbaycan askerleri ile de buluştu.

"Ermenistan Müslüman ülkelere dost olamaz"

Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait 67 camiyi ya tamamen yıktığını ya da tahrip ettiğini belirten Aliyev, Erivan yönetimiyle dostane ilişkiler kuran Müslüman ülkelere, "Ermenistan Müslüman ülkelere dost olamaz. Camileri bu hale getiren bir ülke Müslüman ülkelerle dost olamaz.

Ermenistan'ı dost bir ülke olarak kabul etmek ikiyüzlülük ve allahsızlıktır. Müslüman ülkelerin liderleri camileri yok edenlerle nasıl dost olabilirler? Cevap versinler. Bana değil, kendi halklarına cevap versinler" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Aliyev, 39 yıl sonra Şuşa’da babası Haydar Aliyev ile birlikte fotoğraf çekildiği noktaya da gitti.

Aliyev, ziyareti sırasında restore edilen üç heykelin de açılışını yaptı.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli-Şuşa karayolu ve Fuzuli havalimanının temel atma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Aliyev, "Havalimanının uluslararası olacağını ve yapımının yıl içerisinde tamamlanacağını" vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Fuzuli ile Şuşa'nın birbirine yakın mesafede bulunduğunu belirten Aliyev, buraya havalimanı yapmalarının başlıca amacının yurt dışından gelecek misafirlerin Şuşa'ya daha rahat şekilde ulaşmalarını sağlamak olduğunu açıkladı.

İşgalden kurtarılan bölgelerde ikinci uluslararası havalimanını da ya Kelbecer ya da Laçın'da inşa edeceklerini söyledi.

Aliyev, "Büyük dönüş başlıyor. Çalışmalara start verildi. Düşmanı kısa sürede kovduğumuz gibi ata yurdumuz olan Karabağ'ı da kısa sürede yeniden kuracağımıza eminim." dedi.