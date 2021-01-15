İlk Sinovac aşısı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yapıldı. Tatar'ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşı oldu.

Koronavirüs salgınının bir yıldır devam ettiğini söyleyen Tatar, şunları anlattı:

"İlk önce bu aşıları, büyük bir özveri ve fedakarlıkla, kendi halkından da tasarruf ederek, 20 bin aşıyı buraya gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptıkları tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. İlk etapta 20 bin aşı buraya geldi ve ilk aşıyı ben oldum. Başbakan ve Sağlık Bakanı da oldu."

AB'den gelecek aşıları da alacaklar

KKTC halkına bir an önce aşı yapılması ve tekrar normal yaşama dönülmesi için büyük bir fırsat yakaladıklarını anlatan Tatar, dünyada aşı sıkıntısı olduğunu ve birçok ülkenin kendi halkına aşı bulmak için mücadele ettiğini söyledi.

Tatar, Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek aşıları da alacaklarını söyleyerek, bunun için bir polemik yaratmanın doğru olmadığını ve bir sağlık meselesi olduğunu söyledi.

KKTC'deki sağlık durumunun iyi bir seviyede olduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Pilli ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Ersin Tatar'dan aşı çağrısı

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC halkına da aşı konusunda çağrı yaptı.

"Bir an evvel Sağlık Bakanlığının yaptığı aşı planlaması ile tüm halkımıza aşı olma çağrısında bulunuyorum. Toplumumunuz sağlığına kavuşmasını diliyorum. Herkesin aşılanması ve belli bir oranın üzerindeki başarının yakalanmasının ardından turizm, eğitim ve diğer ekonomik faaliyetlerin de eski boyutlarına ulaşması için bir zemin oluşacaktır. Hepimiz aşılanırsak, bulaşmadan arındırılacağımız düşüncesi içerisindeyiz. Türkiye, kendi halkına aşı yaparken, bizi de unutmayarak 20 bin aşı yollamıştır. Bunun önemi çok büyüktür. Bu, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, en zor günlerinde dahi kendisinden de keserek bizim sağlığımıza kavuşmamız için emek veren bir ana vatanımız vardır."

Nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor

Başbakan Saner, Sağlık Bakanlığının yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini duyurmuştu.