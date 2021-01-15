Avustralya, kullanılan haber içeriği için teknoloji devlerinin medya kuruluşlarına ödeme yapmasını planlıyor.

Bu durum, dünyada bir ilk olacak.

Bu ülke ile teknoloji devlerini karşı karşıya getiren plan, şimdilerde Avustralya Senatosu’nda ele alınıyor.

Google ve Facebook, Avustralya'daki kuralların adil olmadığını savunuyor.

Google’ın, Avustralya’da bazı haber sitelerini aramalarda engellediği haberi geldi. Google bunu doğrulayarak, "Uygulamanın deneysel nitelikte olduğun" ve Avustralya'da az sayıda haber sitesinin aramalarına engelleme getirildiğini" açıkladı.

Uygulamanın şubatta tamamlanacağını vurgulayan Google'a, Avustralya'dan tepki geldi.

Google’a, engelleme yerine, orijinal içerik için ödeme yapmaya odaklanması çağrısı yapıldı.