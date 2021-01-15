Japon Bakan Kono Taro, yaklaşık 6 ay sonra gerçekleştirilmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'nın son durumunu uluslararası basına değerlendirdi.

Bakan Kono, "Herhangi bir şeyin olması mümkün. Bunu söylemeliyim, olağan bir olimpiyat oyunları ya da seyircisiz oyunlar mümkün" dedi.

Merkezi hükümetin ve Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, oyunların zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin kararlı duruş sergiliyor.

Bakan Kono, yedek planlara da dikkati çekerek, "Şimdiden itibaren yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite B planı ve C planına hazırlanmalı. Yedek planlar olmalı.

Durum kolay değil. Gerekli kararı vereceklerdir. Maliyet olarak da elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Gelip izleyecek insanları düşünmeliyiz. Ancak temelde önce sporculara, daha sonra da mümkünse turistlere odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.

"Olimipiyatları yeniden ertelemek imkansız"

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro Mori, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin imkansız olduğunu savunmuştu.

Bu ihtimalin seçenek dışı olduğunu ileri süren Mori, Japonya geneli COVID-19 vakalarının seyrinin, turnuvaya deniz aşırı seyircinin kabul edilip edilmeyeceği kararını etkileyebileceğini belirterek, "Şubat ve mart arasında zor bir karar vermek zorunda kalacağımızı düşünüyorum" demişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi hedefleniyor.