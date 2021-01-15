Haberde, alınan kararın Trump yönetiminin yeni seçilen başkan Joe Biden yönetiminin Orta Doğu ajandasını hazırlamak için attığı son adım olduğu söylendi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkiliye göre, İsrail yanlısı grupların da Orta Doğu'da İran karşıtı iş birliğini geliştirmek için Trump, uzun süredir desteklediği, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yapılanmasının, İsrail'i de kapsayacak biçimde genişletilmesi talimatını verdi.

Bu şekilde Orta Doğu ülkeleriyle birlikte Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), görev alanına Arap ülkeleriyle birlikte İsrail'in de girdiği ifade edildi.

Biden yönetimine devredilecek yeni yapılanmayla ilgili henüz kamuya bir açıklama yapılmadı.

Biden tarafından ise sorulara yanıt gelmedi.

"Bunu yapmanın tam zamanı"

İsrail yanlısı gruplar, Bahreyn-Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail arasında normalleşme amacıyla imzalanan İbrahim Anlaşması'nın ardından bu konuda baskı yapıyor.

Haberde, ABD'li komutanların hem Arap ülkelerini hem de İsrail'i tarafları rahatsız etmeden ziyaret edebileceği vurgulandı.

Eski CENTCOM Komutanı Anthony Zinni, "Bunu yapmanın tam zamanı. Yakında Arap ülkelerinin İsrail'i tanımasını görebiliriz ve o zaman hepsinin tek bir Amerikan komuta merkezi altında birleşmesi mantıklı olur. Güvenlik iş birliği daha iyi hale gelir. Geçmişte ise bunun bir anlamı yoktu çünkü Araplar, İsrail'le aynı ABD çatısı altında olduklarında ABD onlarla istihbarat paylaşırdı" açıklamasını yaptı.

ABD'nin bölge ülkeleriyle İsrail ilişkilerini normalleştirme çabalarını da güçlendireceği vurgulanan adımla Suriye, Irak ve Afganistan gibi bölgelerde operasyonlar yürüten CENTCOM'un üzerindeki yükün daha da artacağı bilgisine yer verildi.

Haberde, atılacak adımın gelecekte ortaya çıkarabileceği sorunlara da değinildi. Bunlardan ilkinin Arap ülkeleriyle İsrail ilişkileri normalleşmezse geleceği belirtilerek, "Bu durumda ABD ordusu, müttefiklerinin niyetinden şüphe duyarak çalışacağı bir duruma düşebilir" şeklinde değerlendirildi.

İsrail-Filistin sorununun çözülmediği, Suudi Arabistan'ın ise hala İsrail'le ilişkileri normalleştirmediği bilgisinin paylaşıldığı haberde, ismi verilmeyen bir başka ABD'li yetkili, "Trump, görevinin son günlerinde aldığı bu kararın uygulamasını ve sonuçlarıyla uğraşmasını selefine bıraktı." dedi.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail ile Arap ülkelerinin büyüyen İran tehdidi karşısında tek çatı altında olmasının mantıklı olduğunu söyledi.

Eski müzakereci Dennis Ross da "Biden yönetiminin bu kararla sorunu olacağını düşünmüyorum. İsrailliler de bölgedeki yeni gerçekliği yansıtan bu kararı destekleyecektir" açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili CENTCOM ve İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden ise bir açıklama yapılmadı.