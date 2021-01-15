Donanma Kuvvetleri Komutanı Abdul Rasyid, uçağın düştüğü bölgede devam eden aramalarda kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci kara kutunun dış kabını, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını söyledi.

Abdul Rasyid, donanmaya bağlı özel dalgıç ekiplerinin, kokpit ses kayıt cihazının halen kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kazada hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 12 kişinin kimlik tespiti yapılırken, Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, uçak kalıntısı ve ceset parçalarını arama çalışmalarının 3 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Puruhito ayrıca bugünkü aramalarda ceset parçalarının olduğu 13 torbanın kriz merkezine getirildiğini söyledi.

İlk kara kutudan veriler indirildi

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkilileri de 12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ilk karakutudan verilerin indirildiğini belirterek, uçuş verilerinin iyi durumda olduğunu ve kazanın nedenine ilişkin incelemelere başladıklarını açıkladı.

Enkaz arama çalışmaları, 4 bin 132 personelin katılımıyla geniş bir alanda 14 uçak, 62 gemi ve 21 bot ile sürüyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.