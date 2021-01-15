Kazakistan'ın Atırau Eyaleti’nde meydana gelen fırtına devam ediyor. Rüzgar hızı saatte 15-18 metreye varıyor.

Acil Durumlar Daire Başkanlığı, eyalette güçlü fırtına nedeniyle bir operasyonel karargah oluşturdu.

Karargah, bölgedeki kurtarma ekiplerinin çalışmalarını koordine edecek ve acil durumlara ilişkin sinyallerin geldiği yerlere tugaylar gönderecek.

Karargah yetkilileri, 14 Ocak itibarıyla, Atırau bölgesinde 13 bina çatısının uçtuğunu ve 5 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Hasar gören binalar arasında, okullar ve özel kuruluşlar da yer alıyor.

Yetkililer, bölgede can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığını söyledi. Kötü hava sebebiyle bölgede bazı köyler ve kentlerde elektrik kesildi.

Atırau Eyaleti sınırlarındaki bölgelere giden karayollar, fırtına nedeniyle kapatıldı.

Bölgede geçici olarak anaokulları kapatıldı, dersler iptal edildi.