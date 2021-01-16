Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Bilim ve Teknoloji Ofisini'nin başına Eric Lander getirildi
[Fotoğraf: Reuters]
Joe Biden, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi'ni kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getireceğini açıkladı.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçiş ekibi tarafından açıklama yapıldı.
Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin ilk kez kabine pozisyonuna yükseltileceği belirtildi.
Biden'ın bilim danışmanı da oldu
Birimin başına genetik bilim alanındaki öncü isimlerden Eric Lander'in geleceği ifade edilen açıklamada, Lander'ın aynı zamanda Biden'ın bilim danışmanı olacağı belirtildi.
Biden ise atamaya ilişkin, "Bilim her zaman yönetimimin önceliği olacak ve dünyaca ünlü bu bilim insanları yaptığımız her şeyin bilime, gerçeklere ve doğruya dayalı olmasını sağlayacak" açıklamasında bulundu.
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