ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklama yapıldı.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre, üç haftalık süreçte 92 bin Amerikalının daha COVID-19'dan hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Covid Tracking Project isimli kuruluşun Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise son bir haftada ABD'de hastaneye yatırılan COVID-19 hasta sayısının 130 binden fazla olduğu ifade edildi.

Ortalama yaşam beklentisi azaldı

COVID-19 kaynaklı ölümler nedeniyle 2020 yılında Amerikalıların yaşam süresinin 2003'ten bu yana ilk defa düşüşe geçtiği de belirtildi.

Güney Kaliforniya Üniversitesinden Theresa Andrasfay ve Princeton Üniversitesi Nüfus Dairesinden Noreen Goldman'ın Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayımlanan araştırmasında, ABD'deki ortalama yaşam beklentisinin bir yıldan daha fazla azalarak 77,48'e indiği bilgisine yer verildi.

Araştırmada, "COVID-19 ölümlerinin devam etmesi ve salgının uzun vadeli sağlık, sosyal ve ekonomik etkileri nedeniyle yaşam beklentisindeki azalma 2020 sonrasında da devam edebilir" ifadeleri yer aldı.