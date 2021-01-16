Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 05:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de bir BM askeri yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali'de Birleşmiş Milletler barış gücünden 1 asker düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetti.
Kidal bölgesindeki Tessalit mevkisinde, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayın patladı.
Patlamada, uyrukları açıklanmayan 1 asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.
Mali'de 13 Ocak'ta BM barış gücü askerlerini hedef alan bir saldırı düzenlenmiş, Fildişi Sahili vatandaşı 4 asker hayatını kaybetmişti.
Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan ve bugüne kadar 230 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.
Etiketler: Terör Saldırısı
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