Kidal bölgesindeki Tessalit mevkisinde, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayın patladı.

Patlamada, uyrukları açıklanmayan 1 asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

Mali'de 13 Ocak'ta BM barış gücü askerlerini hedef alan bir saldırı düzenlenmiş, Fildişi Sahili vatandaşı 4 asker hayatını kaybetmişti.

Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan ve bugüne kadar 230 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.