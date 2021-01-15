Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 01:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerinin sayısı 4'e yükseldi
[Harita: TRT Haber]
Mali'nin Timbuktu bölgesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden BM barış gücü askerlerinin sayısı 4'e yükseldi.
Fildişi Sahili Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı.
Timbuktu-Douentza mevkisinde saldırıya uğrayan Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin Fildişi Sahili vatandaşı oldukları, yaralı askerlerden birinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Saldırıda BM askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak etmiş, akabinde araca silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 BM barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Etiketler: Terör Saldırısı Birleşmiş Milletler Afrika
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