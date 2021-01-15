Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den kaçan 13 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Rodos Adası'na ulaşan 13 FETÖ üyesi, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulundu.
FETÖ'cülerin sığınma talebi haberi Yunan basınında yer aldı.
Çarşamba akşamı Rodos adasının batısındaki Stegna Arhangelu sahiline şüpheli bir botun yanaşması üzerine ada sakinlerince, polis ve sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Yetkililer, İzmir'den kiraladıkları sürat botuyla geldikleri öğrenilen ve kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 1'i kadın 13 FETÖ üyesinin Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.
Yunanistan makamlarının, FETÖ üyelerinin sığınma talebini inceleyeceği belirtildi.
Türkiye'den Girit Adası'na kaçan 6 FETÖ üyesi de 10 Ocak'ta bu ülkeye sığınma başvurusu yapmıştı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Yunanistan
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