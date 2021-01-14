Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'de mayın patladı: 5 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebse ilinde daha önce yola yerleştirilen mayın, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlama sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye ordu güçleri konuşlandırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Cezayir ile Tunus arasındaki sınır bölgeleri uzun yıllardır terör örgütü El Kaide'ye bağlı grupların saldırılarına maruz kalıyor.
Etiketler: El Kaide
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