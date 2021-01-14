Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebse ilinde daha önce yola yerleştirilen mayın, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlama sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye ordu güçleri konuşlandırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Cezayir ile Tunus arasındaki sınır bölgeleri uzun yıllardır terör örgütü El Kaide'ye bağlı grupların saldırılarına maruz kalıyor.