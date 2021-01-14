Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump: Sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğine dikkati çekerek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray üzerinden mesaj yayımladı.
Mesajında, "Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 19 yılın en düşük seviyesinde. Aynı şekilde Irak ve Suriye'deki asker sayısı da en düşük rakamlarda. Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım" açıklamasında bulundu.
Görev süresi boyunca üniformalı askerlere destek vermekten onur duyduğunun altını çizen Trump, bugüne kadar askeri alanda 2,5 trilyon dolar harcandığını kaydetti.
Etiketler: ABD Donald Trump
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