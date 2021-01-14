Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Kongre baskınında Konfederasyon bayrağı açan kişi yakalandı
ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını esnasında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı açan Kevin Seefried, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı.
Donald Trump yanlılarının 6 Ocak'ta ABD Kongresini basmasının ardından FBI, baskına karışan kişileri gözaltına almaya devam ediyor.
FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, baskın esnasında Kongre içinde Amerika Konfedere Devletlerini simgeleyen bayrakla görüntülenen protestocu Kevin Seefried gözaltına alındı.
FBI, Kongre baskınına karışan kişilerin tespiti için halktan bilgi, fotoğraf ve video istemişti.
Etiketler: ABD Donald Trump
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