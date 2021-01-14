Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 201 kişi hayatını kaybetti, 35 bin 878 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 683'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 211 bin 967'ye ulaştı.

İspanya genelinde 10 Aralık 2020'de 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama COVID-19 vaka sayısı, son iki haftadır yükselişini sürdürerek bugün 522'ye kadar çıktı.

Yeni vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle bazı özerk yönetimler, COVID-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemlerini genişletmişti.

Farklı kararlar alan yerel yönetimler, sokağa çıkma yasağının başlama saatini öne çekerken ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini kısıtlayıp bölgesel karantina uygulanan mahallelerin sayısını artırmıştı.

Endülüs, Castilla y Leon ve Murcia özerk yönetimleri, bugün yaptıkları açıklamalarda, merkezi hükümetten halkın geçen yıl mart-haziran döneminde olduğu gibi mecburi haller dışında evde kalmasının zorunlu hale getirilmesini istedi.

Diğer yandan, İspanya'da 27 Aralık'tan bu yana COVID-19 aşısı olanların sayısı 600 bini geçti.

Portekiz'de Cumhurbaşkanı ve 3 bakan karantinada

Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19'dan son 24 saatte 148 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 698 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 384'e, toplam vaka sayısı da 517 bin 816'ya çıktı.

Bu arada, iki gündür resmi programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yanı sıra hükümetten 3 bakan da COVID-19 karantinasına girdi.

Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, Çevre Bakanı Joao Pedro Matos Fernandes ve Denizcilik Bakanı Ricardo Serrao Santos ise yakın zamanda temasta olduğu kişilerde virüs tespit edildiği için karantinada bulunuyor.

COVID-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve yeni vaka sayılarındaki yüksek artış yüzünden 30 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilerek halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ülkede ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısaltıldı.