Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 246 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 279'a ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 561 bin 380’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 557'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 522 artarak 80 bin 848'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 20 bin 115 artışla 1 milyon 694 bin 51'e çıktı.

Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son verilere göre aşılananların sayısı 896 bin 498 oldu.