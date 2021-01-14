Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 522 can kaybı
[Fotoğraf: AFP]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 522 artarak 80 bin 848 oldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 246 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 279'a ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 561 bin 380’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 557'ye geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 522 artarak 80 bin 848'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 20 bin 115 artışla 1 milyon 694 bin 51'e çıktı.
Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son verilere göre aşılananların sayısı 896 bin 498 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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