Vaka sayısı ABD'de 23 milyon 658 bini, Hindistan'da 10 milyon 526 bini, Brezilya'da 8 milyon 270 bini ve Rusya'da 3 milyon 495 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) COVID-19 kökenlerini araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine ulaştı.

Fransa, 18 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif COVID-19 test sonucu talep edecek.

İngiliz hükümeti, ilk olarak Brezilya'da görülen COVID-19'un bir türü nedeniyle Portekiz'in yanı sıra Güney Amerika'daki tüm ülkelerden İngiltere'ye uçuşları yasakladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a COVID-19'a karşı geliştirilen aşıdan yapıldığı açıklandı.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın ekonomisi COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son verdi.

Danimarka, COVID-19'un daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle 16 Aralık'ta getirilen önlemlerin süresini 7 Şubat’a kadar uzattı.

Moldova'da COVID-19 nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hal 15 Şubat'a kadar uzatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da COVID-19'a karşı alınan tedbirlerin süresinin 21 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, COVID-19 aşısı temini konusunda AB Komisyonu'nun yavaş hareket etmesinden dolayı kısıtlamaların kaldırılamadığını söyledi.

Çinli Sinovac şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Yin Veydong, aşının Brezilya'da yürütülen Faz 3 çalışmalarında genel etkililik oranının yüzde 50,38 olmasının, klinik denemenin enfeksiyon riski yüksek sağlık çalışanları üzerinde yapılmasından kaynaklandığını söyledi.

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadına 1 doz yerine yanlışlıkla 5 doz COVID-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Afrika Birliği, 270 milyon doz aşı satın aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, COVID-19 ile mücadele kapsamında, nüfusun yüzde 80'ini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Brezilya'da COVID-19'un Aralık 2019'da yayılmaya başladığına işaret eden bir çalışma yürütüldü

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Japonya'da bir günde 100'e yakın can kaybı yaşanması sonrası, Japonya Tıp Federasyonu (JMA) OHAL'in ülke geneline yaygınlaştırılmasını gündeme getirdi.

Hindistan'da yetkililer, 16 Ocak itibarıyla başta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere COVID-19 aşısı yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Endonezya'da, COVID-19'a karşı toplu aşılama programının başladığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Sözcüsü Siti Nadia Tarmizi, Sinovac Biontech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının bugün öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandığını belirtti.

Tacikistan'da, COVID-19 vakalarının görülmeye başlandığı nisan ayından bu yana ilk defa son 3 günde yeni vaka tespit edilmedi.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz COVID-19 aşısının satın alındığını duyurdu.

Zimbabve polisi, geçen hafta, COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uymayan yaklaşık 10 bin kişiyi gözaltına aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın COVID-19 aşısı olduğu duyurulurken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ürdün'ün, mülteciler için aşı uygulamasını başlatan ilk ülkelerden biri olduğunu bildirdi.