Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, "Seçimler belki bölünmüşlüğü sonlandıracak, realitede vücut bulması gereken bir ortaklık gölgesinde ulusal birliğin yeniden oluşmasını sağlayacak" dedi.

"Seçimlerin şeffaf ve temiz bir şekilde yapılmasına hazırız"

Başbakan Muhammed İştiyye, "Seçimlerin icrası ve bölünmüşlük sayfasının dürülmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki yıl önce hükümete verdiği en bariz görevlerden biriydi" açıklamasını yaptı.

İştiyye, ulusal katılımı ve çoğulculuğu gerçekleştirmesiyle seçimlerin şeffaf ve temiz bir şekilde icrasını kolaylaştıracak tüm çalışmayı yapmaya hükümetin hazır olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sağda), Filistin Merkez Seçim Komitesi'nin başkanı Hanna Nasır (solda) ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.]

Selim Zanun'dan demokrasi vurgusu

Ulusal Konsey Başkanı Selim Zanun, seçimlerin başarılı olmasının birinci dereceden ulusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Demokrasinin önemine işaret eden Zanun, "Seçimlerin icrasının, halkın ve liderlerinin, temsilcilerini seçmede tercihini demokrasiden yana kullandığının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.