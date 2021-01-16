Filistin'de seçim kararı memnuniyetle karşılandı
Filistin'de 14 yıl aradan sonra yapılacak milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnamenin imzalaması memnuniyetle karşılandı.
Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, "Seçimler belki bölünmüşlüğü sonlandıracak, realitede vücut bulması gereken bir ortaklık gölgesinde ulusal birliğin yeniden oluşmasını sağlayacak" dedi.
"Seçimlerin şeffaf ve temiz bir şekilde yapılmasına hazırız"
Başbakan Muhammed İştiyye, "Seçimlerin icrası ve bölünmüşlük sayfasının dürülmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki yıl önce hükümete verdiği en bariz görevlerden biriydi" açıklamasını yaptı.
İştiyye, ulusal katılımı ve çoğulculuğu gerçekleştirmesiyle seçimlerin şeffaf ve temiz bir şekilde icrasını kolaylaştıracak tüm çalışmayı yapmaya hükümetin hazır olduğunu söyledi.
Selim Zanun'dan demokrasi vurgusu
Ulusal Konsey Başkanı Selim Zanun, seçimlerin başarılı olmasının birinci dereceden ulusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
Demokrasinin önemine işaret eden Zanun, "Seçimlerin icrasının, halkın ve liderlerinin, temsilcilerini seçmede tercihini demokrasiden yana kullandığının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.