Kimliği verilmeyen bir muhbirin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky’den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı soruşturmasını talep ettiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği şikayetinin ardından açılan soruşturma süreci devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Trump, defalarca muhbirin kimliğinin açıklanmasını talep ederken, muhbirin avukatı ise bunun muhbire zarar verebileceğini söylemişti.

Eylül ayından bu yana devam eden ve haftaya kamuya açık soruşturmaların başlayacağı azil süreci kapsamında, sosyal medya devleri YouTube ve Facebook, muhbirin kimliğine ilişkin içeriklerin platformlarında yer almayacağını duyurdu.

Washington Post’ta yer alan haberde, şirketlerin zarar verici eylemler politikaları kapsamında muhbirin kimliğine ilişkin yazılı ve fotoğraflı içeriğin platformlarından engelleneceğini belirttiği söylendi.

Kaynak: DHA