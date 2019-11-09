ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Oija isimli restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsızlardan biri, tavandan düşerek kafasını tezgaha çarptı. Bir süre yerde hareketsiz duran hırsız, daha sonra ayağa kalktı ve arkadaşına yardım etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar kasayı boşalttıktan sonra kayıplara karıştı.

Ventura Polis Departmanı, şüphelileri bulmak için halktan yardım istedi.

Kaynak: DHA