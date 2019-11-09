Dünya
ABD'de restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsız yere çakıldı09 Kasım 2019 Cumartesi 10:30 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 11:26
ABD’de bir restoranda hırsızlık yapan iki kişiden biri, tavandan mutfağa ulaşmaya çalışırken yere düştü. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Oija isimli restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsızlardan biri, tavandan düşerek kafasını tezgaha çarptı. Bir süre yerde hareketsiz duran hırsız, daha sonra ayağa kalktı ve arkadaşına yardım etti.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar kasayı boşalttıktan sonra kayıplara karıştı.
Ventura Polis Departmanı, şüphelileri bulmak için halktan yardım istedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: restoran hırsız güvenlik kamerası abd