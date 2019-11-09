Terör örgütü PKK/YPG, 3 gün önce Suriye’nin Tel Rıfat bölgesi yakınlarındaki kampta dedesiyle yaşayan 16 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo'yu kaçırdı. 16 yaşındaki Cemal, Temmuz ayında ikinci kez kaçırılmış ancak yapılan haberler ve tepkiler üzerine serbest bırakılmıştı.

Terör örgütü, çocuklarını geri almak için çabalayan aileyi ölümle tehdit ediliyor. 16 yaşındaki Cemal’in silah zoru ile kaçırılıp silahaltına alındığını söyleyen baba Celal Cabo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu.

"Sorumlusu Mazlum Kobani'dir"

PKK/YPG'nin zulmünden kaçıp Şırnak’a gelen baba Celal Cabo, terör örgütünün Kürtlere zulüm ettiğini vurgulayarak, “Oğluma birşey olursa bunun sorumlusu Mazlum Kobani’dir” dedi. Oğlunun daha çok küçük olduğunu anlatan acılı baba, “Üç defadır PKK/YPG'nin oğlunu kaçırdığını söyledi.

Terör örgütünün çocukları nasıl kandırıldığını da antalan baba Cabo, şunları dile getirdi: “Çocukların 17-18 yaşlarında arkadaşları var. Onlara hizmet ediyorlar ve küçük yaşlardaki çocuklara para veriyorlar ve onlara diyorlar ki “Gidin çocukları oyalayın, yemeğe götürün ve aranıza alın.”

Suriyeli mültecilere sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduklarını dile getiren Cabo, “Buradan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyorum, oğlumu bana getirsin” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber