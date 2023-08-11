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Dünya
AA 11.08.2023 00:22

Yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii orman yangınlarına teslim

ABD'nin tropikal zengin bitki örtüsüne sahip, kuraklıktan uzak eyaleti Hawaii'de 36 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan orman yangınlarının iklim değişikliği nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Maui Adası'nda ormanlık alanda çıkan 3 büyük yangın nedeniyle Maui felaket bölgesi ilan edildi.

Yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii orman yangınlarına teslim
[Fotograf: AFP]

New York Times'ın haberinde, yangınları tetikleyen kurak arazi yapısına uzak olmasına rağmen Hawaii'deki orman yangınlarının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu kaydedildi.

Hawaii ve Colorado Üniversitelerinden bilim insanlarının 2015'te yaptığı araştırmaya atıfla, Hawaii'nin yıllık ortalama yağış miktarında uzun vadede bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

1990'lardan itibaren yağmur mevsiminde alınan yağış miktarının yüzde 31 düştüğü, kurak mevsimde ise alınan yağışlarda yüzde 6 oranında düşüş gözlemlendiği aktarıldı.

Hawaii'de devam eden orman yangınlarında 36 kişi öldü
Hawaii'de devam eden orman yangınlarında 36 kişi öldü

Hawaii üzerine çalışan, Clark Üniversitesinden iklim bilimci Abby Frazier yağış miktarındaki bu değişimde pek çok faktörün etkili olduğunu, bu faktörlerin hepsinde iklim değişikliğinin rolü olduğunu belirtti.

Frazier, La Nina etkisi olarak adlandırılan, yüksek yağış bırakan hava fenomeninin 1980'lerden itibaren daha az yağışa sebep olduğunu ifade ederek, diğer faktörlerin ise sıcaklıkların artmasıyla Hawaii üstündeki bulutların incelmesi ve büyük fırtınaların zamanla kuzeye doğru ilerlemesiyle adalara getirdikleri yağış miktarının azalması olduğunu vurguladı.

ABD'li kuraklık gözetleme grubunun yayımladığı verilere göre, orman yangınlarının devam ettiği Maui Adası'nın neredeyse yüzde 16'sı şiddetli kuraklık yaşarken, bölgenin yüzde 20'sinde ise orta derecede kuraklık görülüyor.

Yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii orman yangınlarına teslim

Hawaii'nin kuraklaşmayla sık görülmeye başlanan orman yangınları nedeniyle bazı yerel bitki örtüsünün yok olduğu, bu bitki örtüsünün yerini, çabuk tutuşabilen istilacı otların aldığı kaydedildi.

Maui Adası, felaket bölgesi ilan edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii eyaletinin Maui Adası'nda ormanlık alanda çıkan 3 büyük yangın nedeniyle Maui'yi felaket bölgesi ilan etti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini vurgulayarak Ada'daki acil durum personeli sayısının artırıldığını söyledi.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve çok sayıda mülk zarar görmüştü.

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