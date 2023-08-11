Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2023 00:20

Nijerya'da silahlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da silahlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nijerya'da Plateau Eyaleti Kriz Mağdurları ve Özgürleştirme Merkezi Başkanı Solomon Mwantiri, sabah erken saatlerde Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Mwantiri, "Saldırıda hayatını kaybeden 21 kişi öğleden sonra toprağa verildi. Toplu cenaze töreninden yeni döndük." dedi.

Özel Askeri Görev Gücü Plateau Sözcüsü Yüzbaşı Ola James ise bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde zaman zaman Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Eyalette geçen ay düzenlenen operasyonlarda 130 yasa dışı silah ele geçirilmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, son 3 ayda yaşanan din temelli çatışmalarda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
45 dakikada uzaya çıktılar: Virgin Galactic ilk sivil uzay yolculuğunu gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:52
187 general ve amiral görev yerlerine atandı
00:49
Fethiye'de adada 9 düzensiz göçmen yakalandı
00:37
Biden yönetimi 40 milyar dolarlık fona Kongre'den onay istedi
00:26
Yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii orman yangınlarına teslim
00:11
45 dakikada uzaya çıktılar: Virgin Galactic ilk sivil uzay yolculuğunu gerçekleştirdi
01:54
Atama kararları Resmi Gazete'de
Etna Yanardağı halka dumanlar püskürttü
Etna Yanardağı halka dumanlar püskürttü
FOTO FOKUS
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ