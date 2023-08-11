45 dakikada uzaya çıktılar: Virgin Galactic ilk sivil uzay yolculuğunu gerçekleştirdi

Uzay turizmi için önemli bir adım atıldı.

Virgin Galactic ilk sivil uzay yolcuğunu gerçekleştirdi.

Yolculuğun ilk aşamasında Eve olarak bilinen bir taşıyıcı kullanıldı. Daha sonra motor ateşlendi ve 85 km yüksekliğe çıkıldı.

Yolcular fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yer çekimsiz ortama ulaştı.

3 sivil yolculuğa çıktı

Uçuşta ikisi anne kız olan üç yolcu ve mürettebat vardı.

Yolcular yer çekimsiz ortam ve kilometrelerce yüksekten dünyayı görme deneyimlerini yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Roket birkaç dakika sonra da inişe geçti ve aynı rotadan sorunsuz şekilde New Mexico'ya ulaştı. Böylece uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı.

Galactic 02 olarak adlandırılan bu uçuş, şirketin ikinci ticari uçuşu olma özelliğini taşıyor.

Haziran ayının sonunda, çeşitli deneyler için bir araya gelen bir grup üst düzey İtalya Hava Kuvvetleri mensubu ile ilk uçuş gerçekleştirilmişti.