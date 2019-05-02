Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında ağır yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Christchurch kentindeki Nur Camii'ne 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında bacağından ve sırtından aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Tuyan'ın bugün geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, "Bugün ameliyat olmuş, kanamayı durdurmamışlar, kaybettik. Biz de iyiye gidiyor diye seviniyorduk. 50 gün oldu, mücadele ediyordu. Doktorlar, biz epey uğraştık fakat olmadı" dedi.

2 çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, Tuyan ile 50 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA