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Dünya
Science Alert 25.11.2024 08:06

Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli olabilir?

İngiltere'de görev yapan Dr. Karan Raj, TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşımla, bebekleri öpmenin tehlikelerine dikkat çekti. Bu paylaşım, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yorumlandı ve birçok kişinin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ortaya koydu.

Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli olabilir?
[Fotograf: DHA]

Birleşik Krallık merkezli Lullaby Trust, geçen yıl yaptığı bir ankette, yeni ebeveynlerin yüzde 54’ünün, enfeksiyon risklerini bilmeden arkadaşlarının ve aile bireylerinin bebeklerini öpmesine izin verdiğini tespit etti.

Bebeklerin bağışıklık sistemi hassastır

Yeni doğan bir bebeğin bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediği için enfeksiyonlara karşı savunmasızdır. İlk üç ay boyunca bebeklerin bağışıklık sisteminde yetişkinlere kıyasla daha az enfeksiyonla mücadele eden hücre bulunur. Bu durum, yetişkinlerde hafif semptomlara neden olan enfeksiyonların bebeklerde hayati risk oluşturabileceği anlamına gelir.

Örneğin, herpes virüsü enfeksiyonu yetişkinlerde yalnızca uçuklara neden olurken, bebeklerde ciddi hastalıklara yol açabilir. Virüs yalnızca bebeğin gözlerini, ağzını veya cildini etkiliyorsa, antiviral tedavi ile iyileşme sağlanabilir. Ancak enfeksiyon sistemik hale gelirse ve organları etkilerse, ölümcül olabilir. Özellikle yaşamın ilk dört haftasında bebekler, herpes virüsüne karşı oldukça savunmasızdır.

Bebekler ayrıca grup B streptokok (GBS) gibi hücre içi bakterilere karşı da hassastır. GBS, ebeveynlerin sindirim veya genital yollarında zararsızca bulunabilirken, bebeklerde sepsis, zatürre ve menenjite neden olabilir. Benzer şekilde, E. coli'nin yetişkinlerde zararsız olan bazı türleri bebeklerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

Bebeklere sevgi göstermek için güvenli yollar

Yeni doğmuş bir bebeğin ebeveynleri, ziyaretçileri öpme ve dokunma konusunda uyarmaktan çekinmemeli. Gerçekten bebeğin sağlığını önemseyen bir ziyaretçi, bu tür taleplerden rahatsız olmamalı. 

Eğer bebeği öpmeniz gerekiyorsa, enfeksiyon riskini en aza indirmek için şunlara dikkat edebilirsiniz:

Ellerinizi mutlaka iyice yıkayın.

Bebeğin yüzünü veya ağzını öpmekten kaçının, bunun yerine ayaklarını veya başının arka kısmını öpebilirsiniz.

Aktif bir enfeksiyonunuz varsa bebeği ziyaret etmekten kaçının. Özellikle bebeğin bir aylıktan küçük olduğu durumlarda bu çok önemlidir.

Soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarınız varsa maske takarak yaklaşabilirsiniz.

Uçuk gibi herpes virüsü kaynaklı lezyonlarınız varsa, bunları bir pansumanla kapatmanız gerekir.

Unutulmamalıdır ki, yeni doğan bebekler enfeksiyonlara karşı oldukça savunmasızdır. Bebekleri öpmek sevgi göstergesidir, ancak bu sevgi bazen onların ciddi şekilde hastalanmasına yol açabilir.

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