Hafif Kar Yağışlı -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 25.11.2024 07:01

Ünlü vadide 20 saatlik kurtarma operasyonu

Avustralya'daki ünlü vadide kano yapmaya giden 60 yaşındaki turist dengesini kaybederek nehire düştü. Şiddetli akıntıda sürüklenen adamın bacağı kayalara sıkıştı. Başını suyun üstünde tutmayı başaran turist, tam 20 saat süren bir kurtarma operasyonunun ardından kayaların arasından çıkartıldı ancak bacağını kaybetti.

Ünlü vadide 20 saatlik kurtarma operasyonu

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde bulunan Franklin Nehri'nde kano yapan 60 yaşındaki bir turist dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıda sürüklenen turistin bacağı kayalara sıkıştı.

Turistin bacağının kayalıklarda sıkışmasından yaklaşık bir saat sonra akıllı saatinin acil servislere yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Bu uyarı üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, zorlu koşullar nedeniyle uzun süren bir operasyon gerçekleştirdi.

Hayatını kurtarmak için bacağını kestiler

Sağlık görevlileri turistin hayatını kurtarabilmek için son çare olarak bacağını kesme kararı aldı.

Tazmanya Polisi kurtarma operasyonunu “son derece zorlu ve olağanüstü bir çaba” olarak tanımladı.

Hastaneye kaldırılan turistin durumu ise yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Fransa İslam Konseyi: Netanyahu hakkında tutuklama emrinin çıkarılması bir umut ışığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Dünya, 10 yıl içinde plastik atık miktarıyla başa çıkamayacak
08:16
Siyanürle 14 arkadaşını öldüren Taylandlı kadına idam cezası
08:11
Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli olabilir?
08:23
'Kalkan-31' operasyonunda bin 298 düzensiz göçmen yakalandı
07:46
Yüksek yağlı yiyecekler kaygıya ve depresyona neden oluyor
07:41
Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor
Meteoroloji'den 13 ile "sarı", 11 ile "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 13 ile "sarı", 11 ile "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ