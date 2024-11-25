Ünlü vadide 20 saatlik kurtarma operasyonu

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde bulunan Franklin Nehri'nde kano yapan 60 yaşındaki bir turist dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıda sürüklenen turistin bacağı kayalara sıkıştı.

Turistin bacağının kayalıklarda sıkışmasından yaklaşık bir saat sonra akıllı saatinin acil servislere yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Bu uyarı üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, zorlu koşullar nedeniyle uzun süren bir operasyon gerçekleştirdi.

Hayatını kurtarmak için bacağını kestiler

Sağlık görevlileri turistin hayatını kurtarabilmek için son çare olarak bacağını kesme kararı aldı.

Tazmanya Polisi kurtarma operasyonunu “son derece zorlu ve olağanüstü bir çaba” olarak tanımladı.

Hastaneye kaldırılan turistin durumu ise yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.