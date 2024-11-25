Hafif Kar Yağışlı -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 25.11.2024 07:40

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor

İtalyan ressam Caravaggio’nun sırlarla dolu Maffeo Barberini portresi, ilk defa Roma’da sanatseverlerin karşısına çıktı. 60 yıldır özel bir koleksiyonda tutulan başyapıt, İtalya'daki Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Yıllardır gizlenen tablo: Caravaggio'nun portresi ilk kez Roma'da sergileniyor

İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun sırlarla dolu 'Maffeo Barberini' portresi, ilk defa Roma’da sergileniyor. Özel bir koleksiyonda 60 yıldır tutulan başyapıt, Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

İtalya Ulusal Antik Sanat Galerileri Müdürü Thomas Clement Salomon, uzun süren çabalar neticesinde projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyordu ama başardık” dedi.

Floransa’daki özel koleksiyonda saklanan ve hiçbir sergide yer almayan eser, geçmişte akademisyenlerin incelemesine de sunulmadı. Bugün Caravaggio’nun günümüze ulaşan nadir portrelerinden biri olarak büyük ilgi gören tablo, Barberini’nin 30’lu yaşlarını ve Vatikan’da yükseldiği dönemi anlatıyor.

Portre, 23 Şubat 2025’e kadar İtalya'nın başkenti Roma'daki Palazzo Barberini’de sergilenecek.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Ünlü vadide 20 saatlik kurtarma operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Dünya, 10 yıl içinde plastik atık miktarıyla başa çıkamayacak
08:16
Siyanürle 14 arkadaşını öldüren Taylandlı kadına idam cezası
08:11
Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli olabilir?
08:23
'Kalkan-31' operasyonunda bin 298 düzensiz göçmen yakalandı
07:46
Yüksek yağlı yiyecekler kaygıya ve depresyona neden oluyor
07:36
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Meteoroloji'den 13 ile "sarı", 11 ile "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 13 ile "sarı", 11 ile "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ