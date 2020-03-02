ANI ajansının haberine göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde geçen hafta yaşanan protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, Dr Ram Manohar Lohia Hastanesine dün akşam Gokulpuri bölgesinden 4, bugün Karawal Nagar bölgesinden 1 kişinin cesetlerinin getirildiğini belirtti. Cesetlerden 4'ünün Gokalpuri'de atık su kanallarından çıkarıldığı, son can kayıplarıyla şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği ifade edildi.

Delhi polisi, şimdiye kadar şiddet olaylarıyla bağlantılı 903 kişiyi tutukladı ya da gözaltına aldı.

[Yeni Delhi'de düzenlenen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösterilerde 47 kişi öldü | Fotoğraf: Reuters]

Oturumlar ertelendi

Diğer yandan parlamentonun alt ve üst kanatları Lok Sabha (Halk Meclisi) ve Rajya Sabha'daki (Eyaletler Meclisi) oturumlar, başkentteki olaylar nedeniyle yarına kadar ertelendi.

Meclis, bütçe oturumunun ikinci bölümünü görüşmek üzere toplandı ancak muhalefet liderleri, şiddet olayları nedeniyle İçişleri Bakanı Amit Şah'ın istifasını talep etti ve protesto olarak Meclis oturumlarına katılmadı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, başkentte şiddet olaylarına neden olduğu ileri sürülen nefret söylemleri nedeniyle bazı siyasetçiler aleyhinde Ön Bilgilendirme Raporu'nun (FIR) kayda geçirilmesi talebini görüşmeye karar verdi.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.