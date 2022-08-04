Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Atak Havalimanı'nda sivil havacılık uçuşlarının bugün yeniden başladığının bilgisi paylaşıldı.

Haberde, iç savaş nedeniyle 7 yılı aşkın bir kesintiden sonra tüm sivil havacılık uçuşlarını karşılama hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bugün ilk olarak geçici başkent Aden'den Belçikalı Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne ait bir uçağın Atak Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Şebva Valisi Avad el-Vezir, ildeki tüm yetkili makamların havalimanının işletilmesi ve kullanıcılarına gerekli tesislerin sağlanması sürecinde üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Atak Havalimanı Genel Müdürü Salim Hamid Lemles, uçuşların durdurulmasından sonra ilk kez bir kargo uçağının 8 Ocak'ta Atak Havalimanı'na iniş yaptığını söylemişti.

Yemen'de uzun süredir İran destekli Husi milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü Şebva kenti, 2017'de Husilerden alınmıştı. Şebva, Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyinin kontrolü altında bulunuyor.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.