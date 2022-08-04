ABD’de şu ana kadar 6 bin 616 maymun çiçeği vakası görüldü.

California, Illinois ve New York eyaletlerinde artan vakalar üzerine acil durum ilan edilmişti.

Biden yönetimi, ülke genelinde Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan etti.

ABD’de maymun çiçeği virüsü yayılıyor. 6 bin 616 vaka olduğu bildirildi. Biden yönetimi, ‘Kamu Sağlığı Acil Durumu’ ilan etti.https://t.co/P7QlymSvAR pic.twitter.com/2qf1QitKm8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2022

Avustralya aşı aldı

Avustralya’da 53 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Maymun çiçeği vakalarının artmasının ardından 450 bin doz aşı satın alındı.

Aşıların ilk 22 bin dozunun birkaç gün içinde ülkeye ulaşacağı, diğer dozların yıl içinde ve 2023’te geleceği bilgisi paylaşıldı.