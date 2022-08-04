Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’de maymun çiçeği nedeniyle "acil durum" ilan edildi
[Fotoğraf: Getty]
6 kıtaya yayılan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı 24 bini aştı. ABD genelinde Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edildi. Avustralya ise 450 bin doz maymun çiçeği aşısı aldı.
ABD’de şu ana kadar 6 bin 616 maymun çiçeği vakası görüldü.
California, Illinois ve New York eyaletlerinde artan vakalar üzerine acil durum ilan edilmişti.
Biden yönetimi, ülke genelinde Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan etti.
ABD’de maymun çiçeği virüsü yayılıyor. 6 bin 616 vaka olduğu bildirildi. Biden yönetimi, ‘Kamu Sağlığı Acil Durumu’ ilan etti.https://t.co/P7QlymSvAR pic.twitter.com/2qf1QitKm8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2022
Avustralya aşı aldı
Avustralya’da 53 maymun çiçeği vakası tespit edildi.
Maymun çiçeği vakalarının artmasının ardından 450 bin doz aşı satın alındı.
Aşıların ilk 22 bin dozunun birkaç gün içinde ülkeye ulaşacağı, diğer dozların yıl içinde ve 2023’te geleceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Avustralya Maymun Çiçeği Türkiye- ABD İlişkileri Virüs
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