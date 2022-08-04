Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paraşütün ipleri dolandı: Son anda kurtuldu
İspanya'da yamaç paraşütü yapan bir kişi korku dolu anlar yaşadı. İpler dolandı, paraşütçü hızla düşmeye başladı. Çabalarının ardından yedek paraşütü açmayı başararak son anda kurtuldu.
Yamaç paraşütü yapan İsviçreli Kevin Philipp'in şiddetli rüzgarın etkisiyle ipleri birbirine dolanan paraşütü açılmadı.
Paraşütçü Philipp yerden binlerce metre yüksekte çaresiz kaldı, hızla düşmeye başladı.
Elleri kolları bağlanan paraşütçü kurtulmak için yoğun çaba harcadı.
Philipp yere çakılmak üzereyken son anda yedek paraşütünü açabildi.
Etiketler: İspanya
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