İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü'ne (BNV) yakalananların sayısı 94'e çıktı.

Bulaşma düzeyinin önceki haftalara göre geçen hafta iki kattan fazla arttığı ifade edildi.

Vakalar ağırlıklı olarak kuzey bölgelerinde görülürken, 33 vaka ile Veneto bölgesi başı çekiyor.

BNV sebebiyle şu ana kadar ülke genelinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Nil Virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü’nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değişirken, bağışıklığı zayıf olanlarda bu süre 21 güne çıkıyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.