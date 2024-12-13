Yaptırım savaşı başlıyor: Kanada'dan ABD'ye enerji ihracatını durdurma tehdidi

Ford, Başbakan Justin Trudeau ve diğer eyalet başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin uygulamaya koymayı vaat ettiği bu vergilere karşı çeşitli önlemleri değerlendirdiklerini söyledi.

"Enerji ihracatını kesebiliriz"

Ford, “Bu durumun ne kadar ileri gideceğine bağlı olarak, Michigan, New York ve Wisconsin eyaletlerine enerji akışını kesmeye kadar gidebiliriz. Bunu yapmak istemem ama birincil görevim Ontario’yu, Ontarioluları ve genel olarak Kanadalıları korumaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’ye ihraç edilen Kanada ürünlerinin yüzde 85’inin Ontario’dan geldiğine dikkat çeken Ford, bu nedenle Trump’ın planlarının Ontario ekonomisi için yıkıcı etkiler yaratacağını belirtti.

Özellikle otomotiv parçaları gibi milyarlarca dolarlık ihracatın etkileneceğini söyleyen Ford, “Bu mücadeleye hazır olmalıyız. Bu mücadele kesinlikle 20 Ocak’ta başlayacak,” dedi.

"Tüm araçları kullanacağız"

Ford, Kuzey Amerika ekonomilerinin entegrasyonuna vurgu yaparak, ABD’li eyalet valilerine baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Ancak Ford’un enerji ihracatını kesme tehdidinin ne kadar uygulanabilir olduğu belirsiz; çünkü enerji politikaları ulusal düzeyde belirleniyor.

Kanada, ABD’nin petrol ithalatının yüzde 60’ını ve elektrik ithalatının büyük bir kısmını karşılıyor. 2022 yılında, Kanada’nın ABD’ye elektrik ihracatından elde ettiği gelir 5,8 milyar Kanada dolarıyla rekor kırdı.

Ontario, Quebec’ten sonra ABD’ye en fazla elektrik ihracatı yapan eyalet olarak 13,9 milyon megavat saatlik bir hacme ulaştı.

Ford, “Elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Biz bir ülke olarak sessiz kalıp pes etmeyeceğiz. Bu gerçekten üzücü; en yakın dostlarımız ve müttefiklerimizle böyle bir durum yaşıyoruz” dedi.

Trump’ın tehditleri ve hakaretleri

Donald Trump, geçtiğimiz ay, Kanada ve Meksika’dan gelen tüm mal ve hizmetlere %25’lik bir gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş ve bu vergilerin “ülkeye yasa dışı girişler ve uyuşturucu ticareti durdurulana kadar” yürürlükte kalacağını açıklamıştı.

Trump, geçen hafta Kanada yetkililerinin endişeli tepkilerini küçümseyerek, Trudeau’ya “Kanada’nın valisi” ve “51. eyaletin lideri” gibi ifadelerle hakaret etti.