Parçalı Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2024 01:35

BAE, Türkiye'nin çabalarını takdir etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 11 Aralık'ta Ankara'da imzaladığı bildiriyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi, Türkiye'nin çabalarını takdir etti.

BAE, Türkiye'nin çabalarını takdir etti

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali ve Etiyopya'nın vardığı tarihi anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı, bu önemli adımın, iletişim ve diyalog köprülerini güçlendireceği ve Afrika Boynuzu bölgesinde istikrarın ve yapıcı işbirliğinin pekiştirilmesine katkıda bulunacağının umulduğu belirtildi.

Dost ülke Türkiye'nin çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlaşmaya varmak için gösterdiği çabadan övgüyle bahsedilen açıklamada, "Görüşmeler, iki ülke ve halkların yararına olacak, ortak çıkarlara hizmet edecek ve onlara daha fazla refah ve kalkınma sağlayacak şekilde bölgesel ve uluslararası düzeyde kalkınma ve barışı teşvik etme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ara buluculuk rolü dünya basınında
Türkiye'nin ara buluculuk rolü dünya basınında

Açıklamada ayrıca, BAE'nin kardeş Somali ve dost Etiyopya ile yakın ve seçkin ilişkilere sahip olduğu teyit edilerek, ülkenin bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesi konusundaki kararlılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin önemine olan inancı vurgulandı.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri Somali Etiyopya
Sıradaki Haber
Haiti'de çete saldırısında 20 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:35
Haiti'de çete saldırısında 20 kişi öldü
00:34
Malatya'da aranan 23 kişi yakalandı
00:44
Türkiye'nin ara buluculuk rolü dünya basınında
00:28
Hatay'da 4 kişi evde ölü bulundu, apartmandaki 21 kişi de hastaneye kaldırıldı
00:12
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
23:56
Kiralık taşınmazlar için zorunluluk 1 Ocak'ta başlıyor
Münbiç'te yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu
Münbiç'te yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu
FOTO FOKUS
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ