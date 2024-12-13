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Dünya
TRT Haber 13.12.2024 00:09

Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu

Terör örgütü PKK/YPG'yi Rakka'da istemeyen Suriyeliler sokağa çıkarak gösteri yaptı. Halka ateş açan teröristler halkın tepkisi devam edince bölgeden kaçtı.

Suriye, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor. Yerel halk terör örgütünü şehirlerinde istemiyor.

Rakka'da yaşayan Suriyeliler, teröristleri kentten çıkarmak için gösteri düzenledi. Teröristler, Rakkalılara ateş açtı.

Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti. Göndere yeni Suriye bayrağını çekmek istedi.

PKK/YPG'li teröristler, kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı. Rakkalılar, teröristlere taş atarak karşılık verdi. Rakka halkının tepkisinin devam etmesi üzerine, teröristler araçlarıyla bölgeden kaçtı.

Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, 2017 yılında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti 

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PKK/YPG Suriye
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Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
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