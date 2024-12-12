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Dünya
AA 12.12.2024 21:36

ABD'deki üniversitelerden öğrencilere "Ülkenizden erken dönün" çağrısı

ABD'deki birçok üniversite, kış tatili için ülkelerine gidecek uluslararası öğrencilerine, başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından önce kampüse dönmeleri tavsiyesinde bulundu.

ABD'deki üniversitelerden öğrencilere "Ülkenizden erken dönün" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Aralarında Harvard ve Cornell gibi ülkenin önde gelen üniversitelerinin de bulunduğu okullar, tavsiyelerini internet sitelerinden yayımladı.

ABD'de öğrenciler bu hafta final sınavlarını tamamlayıp kış tatiline çıkmaya hazırlanırken, üniversite yönetimleri, tatillerini ülkesinde geçirecek uluslararası öğrencilerine "Trump, Beyaz Saray'a çıkmadan dönmeleri" uyarısı yaptı.

Cornell Üniversitesi Küresel Öğrenme Ofisi, internet sitesinde, Trump'ın ilk döneminde uygulamaya koyduğu seyahat yasağının göreve başladıktan kısa süre sonra tekrar yürürlüğe girmesinin "muhtemel" olduğunu belirtti.

Sitede, "Yasağın ilk Trump yönetiminde hedef alınan ülkelerin vatandaşlarını kapsaması muhtemel. Bunlar Kırgızistan, Nijerya, Myanmar, Sudan, Tanzanya, İran, Libya, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela, Yemen ve Somali. Bu listeye yeni ülkeler eklenebilir, özellikle Çin ve Hindistan." ifadeleri kullanıldı.

Harvard Üniversitesi de "Kış Seyahati İçin Temel Bilgiler" başlığıyla yayımladığı tavsiyede öğrencilere, planlarını 20 Ocak'tan önce dönecek şekilde yapmaları çağrısında bulundu.

Tavsiyede, öğrencilere, sınırda ve evrak işlerinde yaşanabilecek gecikmelere karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Bu arada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile Massachusetts Amherst, Pennsylvania ve Wesleyan üniversitelerinin sitelerinde de benzer tavsiyeler yayımlandı.

Trump'ın seyahat yasağı

ABD Başkanı seçilen Trump, ilk başkanlığı döneminde, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeden ABD'ye girişlere kısıtlamalar getirmiş, bu politikası nedeniyle, o sırada yurt dışında bulunan binlerce öğrenci mahsur kalmıştı.

Trump, bu yıl seçim kampanyaları sırasında, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili sınırları kapatmayı ve söz konusu "seyahat yasağını" daha da güçlendirerek geri getirmek istediğini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca kısmen finanse edilen bir veri projesi olan Open Doors'a göre, 2023-24 akademik yılında ülke dışından 1,1 milyondan fazla öğrenci ABD'deki kolej ve üniversitelere kayıt yaptırdı.

ABD'de Hindistan'dan gelen öğrenciler çoğunluk olarak ilk sırada yer alırken, onu Çin ve Güney Kore takip ediyor. Hint ve Çinli öğrencilerin toplamı, ABD'deki tüm uluslararası öğrencilerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

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