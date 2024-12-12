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Dünya
AA 12.12.2024 20:21

Trump, ABD füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına karşı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği Amerikan füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin "çok tehlikeli ve aptalca" bir karar olduğunu savundu.

Trump, ABD füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına karşı
[Fotograf: AA]

Trump, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj vererek dış politikada Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce birçok kez göreve gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlıca sona erdireceğini ve bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceğini söyleyen Trump, bu konunun Orta Doğu'daki sorunlardan çok daha zor olduğunu ifade etti.

Trump, "Şu anda en tehlikeli şeyin, Zelenski'nin, Başkan'ın (Joe Biden) onayıyla, Rusya'ya füze atmaya karar vermesi olduğunu düşünüyorum. Bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu düşünüyorum. Bu aptalca bir karar." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli füze atmasına izin verilmesi fikrine kesinlikle katılmadığını vurgulayan Trump, "Bunu neden yapıyoruz? Biz sadece bu savaşı tırmandırıyoruz ve daha da kötüleştiriyoruz. Bunun yapılmasına izin verilmemeliydi." dedi.

"Ukrayna'yı terk etmeyeceğim"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak istediğini, bunun için iki tarafla da görüşmek durumunda olduğunu dile getirerek, "Ukrayna'yı terk edecek misiniz?" sorusunu "Bir anlaşmaya varmak istiyorum ve bir anlaşmaya varmanın tek yolu, terk etmemektir." şeklinde yanıtladı.

Kendisinin görevde olduğu taktirde, "Putin'in asla Ukrayna'yı işgal etmeyeceği" şeklindeki söylemini yineleyen Trump, başkanlık koltuğuna oturunca bu sorunu çözeceğini belirtti.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna "Bunu söyleyemem, bu uygun olmaz." diye yanıtlayan Trump, başkanlığında bu savaşa öncelikli olarak eğileceği mesajını verdi.

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