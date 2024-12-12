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Dünya
AA 12.12.2024 18:56

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Gazze'deki Netzarim eksenindeki İsrail mevzilerini hedef aldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Örgütü'nün silahlı kanadı Kudüs Seriyeleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim ekseninde İsrail ordusuna ait mevzileri hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Gazze'deki Netzarim eksenindeki İsrail mevzilerini hedef aldı

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin güneyindeki Netzarim eksenindeki İsrail ordusuna ait mevzilerin ağır kalibreli havan topları ve 107 milimetrelik roketlerle vurulduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının 2. Blok bölgesinde iki İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulmasının yanı sıra kampın batısındaki El-Faluca Mezarlığı yakınında iki İsrail buldozeri ve bir asker taşıyıcı aracın patlayıcılarla hedef alındığını duyurdu.

Kudüs Seriyelerinin Telegram'da yayınladığı videoda da görüntülerin İsrail komuta ve kontrol merkezinin havan toplarıyla bombalanması ve Netzarim eksenindeki lojistik destek ve ikmal sahasının 107 milimetrelik roketlerle vurulmasına ait olduğu belirtildi.

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