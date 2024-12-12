Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, ülkede 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yeni bir uygulamanın hazırlığının yapıldığını açıkladı.

Papastergiu, 2025'in ilk aylarında kullanıma hazır olması planlanan uygulamanın tablet ve akıllı telefonlara yüklenebileceğini ve uygulamanın ekran bağımlılığının önüne geçmeyi hedeflediğini söyledi.

Ebeveyn kontrolü içermesi öngörülen uygulamanın, "Kids Wallet" adını taşıması bekleniyor.

Uygulama sayesinde çocukların sosyal medya uygulamalarına erişiminin engellenmesi hedefleniyor.